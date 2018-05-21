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Харьковский «Гелиос» закончил сезон в центре таблицы

Харьковский «Гелиос» закончил сезон в центре таблицы
Потерпев в субботу восьмое подряд поражение (включая техническое за неявку в Винники на матч с местным «Рухом» в матче заключительного 34-го тура первенства Украины в первой лиге в Чернигове от местной «Десны» 0:5, харьковский «Гелиос» завершил первенство с 46 очками на девятом месте.
Хозяева поля открыли счет на 25-й минуте с пенальти, назначенного за нарушение правил голкипером «солнечных» Денисом Сидоренко против выходившего с ним один на один Дениса Безбородько. Вратарю арбитр из Мукачево Ярослав Козик показал «горчичник», а Александр Филиппов пробил с «точки» в левый от себя нижний угол. Сидоренко направление удара угадал, но до мяча дотянуться не сумел – 1:0.

С этим минимальным счетом и закончился первый тайм, а во второй половине второго тайма мячи в ворота харьковчан посыпались, словно из рога изобилия. На 68-й минуте Артем Фаворов замкнул прострельную передачу от Безбородько, который до этого ушел от Антона Котляра (2:0). А потом «хет-трик» записал на свой лицевой счет уже сам Денис Безбородько. На 72-й минуте он завершил точным ударом комбинацию с участием Евгения Чумака и Артема Фаворова (3:0), затем на 77-й точно пробил по воротам «Гелиоса» после передачи с фланга от Левана Арвеладзе (4:0), а под занавес матча, на 87-й, завершил голом комбинацию с участием Андрея Мостового и Артема Фаворова – 5:0.

Эта победа позволила «Десне» набрать 71 очко и финишировать в первенстве на третьем месте вслед за столичным «Арсеналом» (75) и ФК «Полтава» (72). Киевляне завоевали путевку в Премьер-лигу, а полтавчане и черниговцы проведут 23 и 27 мая по два стыковых матча с командами, занявшими в Премьер-лиге соответственно 11-е и 10-е места – одесским «Черноморцем» и «Звездой» из Кропивницкого.

Покидают первую лигу команды, занявшие в ней четыре последних места: «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка), «Кремень» (Кременчуг), «Черкасский Днепр» (Черкассы) и «Жемчужина» (Одесса), за три тура до конца первенства снявшаяся с розыгрыша по финансовым причинам.

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