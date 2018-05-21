«Ночной экспресс» из Харькова в Одессу будет ходить каждый день 21 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 24 мая поезд №7/8 Харьков – Одесса – Харьков категории «Ночной экспресс», который пока ходит через день, переводится на ежедневное курсирование.

До 24 мая из Харькова поезд будет отправляться по четным числам, а с 25 мая – каждый день в 21:31 и, проследовав с остановками на станциях Полтава-Южная, Кременчуг-Пасс, Знаменка-Пасс, Кропивницкий, Вознесенск, прибудет на конечную станцию Одесса-Главная в 8:53.



Обратно из Одессы по 23 мая поезд будет отправляться по нечетным числам, а с 24 мая – ежедневно в 21:27. Начиная с даты отправления из Одессы 24 мая его расписание претерпит незначительные изменения. До станции Полтава-Южная он проследует по прежнему графику, прибывая туда в 6:17, а отправляться с Полтавы-Южной он будет в 6:45 (вместо 6:37) и прибывать на конечную станцию Харьков-Пасс. с 25 мая в 8:47 (вместо 8:39).