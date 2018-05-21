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В США запустили космическую ракету, которую помогала строить Украина

В США запустили космическую ракету, которую помогала строить Украина
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на космодроме Уоллопс (штат Виргиния) запустило ракетоноситель Antares.
Составные части ракеты были изготовлены с участием украинских предприятий, таких как Конструкторское бюро «Южное», «Южный машиностроительный завод им. Макарова» и другие.

Ракета Antares доставит на орбиту и Международную космическую станцию полезный груз весом более 3,3 тонн, в том числе научно-исследовательское оборудование, материалы, а также продукты питания для экипажа.

Ранее сообщалось, что ракетоноситель Antares был создан американской корпорацией Orbital ATK с участием иностранных партнеров, в том числе ряда украинских предприятий. Основная конструкция первой ступени ракеты был разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлена на «Южном машиностроительном заводе им. Макарова» в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «РАПИД» (Чернигов) и др.

Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях Antares, которые проводились в США.

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