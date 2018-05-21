Харьковский «Металлист 1925» продлил безвыйгрышную серию, но тренер полон оптимизма

Судьба поединка была решена уже на старте. В первой же своей атаке на 2-й минуте хозяева поля открыли счет, когда Сергей Донец пробил голкипера харьковчан Дениса Дьякова – 1:0. В дальнейшем гости имели немало возможностей забить гол, но на пути мяча каждый раз оказывался вратарь «Никополя» Богдан Петриченко, а на 33-й минуте после отличного удара Егора Коваленко мяч приняла на себя перекладина.
– Скажу честно, в меня как тренера такие игры вселяют оптимизм. Я зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за самоотдачу, за бойцовские качества. Мне кажется, что такие поражения – это уже следствие. Причины надо искать где-то раньше и глубже, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлиста 1925» Сергей Валяев. – Я ведь сам играл в футбол и прекрасно понимаю, что рикошеты, голы в свои ворота... Мне кажется, это надо перебороть. Думаю, футбольный бог был к нам благосклонен за самоотдачу и труд. Это вернулось тем, что «Таврия» обыграла
«Энергию». Я сказал своим игрокам, что работа и труд даром не проходят. Я пообещал на определенные темы комментарии не давать, но матч с «Реал фармой»
... А теперь вот здесь – бери четыре очка, и мы в первой лиге. Но как тренер я претензий игрокам предъявить никаких не могу. Была борьба, нелепый гол после рикошета на первых минутах, но ребята старались, бились. Перекладина спасла хозяев, вратарь кураж поймал, у меня претензий к футболистам нет. Да, результат для нас не положительный, я, как футболист, помню, что через такие игры надо пройти – перебороть, переломить, перемолоть, и оно пойдет.
Таким образом, харьковчане продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей, так что поражение в тот же день новокаховской «Энергии», которая сейчас на третьем месте, от симферопольской «Таврии» на ее поле в Бериславе Херсонской области, как отметил наставник харьковчан, действительно, оказалось на руку харьковской команде.
Теперь из двух оставшихся поединков с командами из Николаева «Металлисту 1925» достаточно будет выиграть всего один, чтобы сохранить за собой второе место в группе и завоевать путевку в первую лигу. Возможно, это произойдет уже 26 мая на стадионе «Металлист», где подопечные Сергея Валяева в рамках предпоследнего 32-го тура в 17.30 будут принимать МФК «Николаев-2». Сейчас эта команда после 31 игры с 37 очками на восьмом месте. А в тройке лидеров положение таково: «Днепр-1» – 75 очков, «Металлист 1925» – 61, «Энергия» – 57.
Напомним, основатель клуба «Металлист-1925» Сергей Стороженко не скрывает: в последних трех турах первенства Второй лиги будет решаться судьба харьковского клуба. Если «Металлист-1925» не выйдет в Первую лигу, то, скорее всего, клуб и его команды будут ликвидированы
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