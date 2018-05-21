Харьковский «Металлист 1925» продлил безвыйгрышную серию, но тренер полон оптимизма 21 мая 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В субботу харьковский «Металлист 1925» в матче 31-го тура первенства страны во второй лиге (группа «Б») потерпел пятое в третьем круге поражение, уступив в гостях команде ФК «Никополь» со счетом 0:1.