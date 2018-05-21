Музей Антона Макаренко приобщился к международной акции «Ночь музеев» 21 мая 2018 г. Павел Гусев 0 0

17 мая в учебно-методическом центре-музее А. С. Макаренко прошла акция «Ночь музеев».



На праздник пришли участники XXII Международного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни «Живая вода», который проводится на Харьковщине, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Гости стран ближнего и дальнего зарубежья ознакомились с жизненным и творческим путем выдающегося педагога и писателя. Состоялась презентация выставки плакатов, посвященных А.С.Макаренко, молодого талантливого художника из Дергачевского района Максима Стремоусова.



Перед посетителями музея выступил солоницевский детский духовой оркестр «Орленок». Гости слушали выступление с восторгом, отмечают в управлении.