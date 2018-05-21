Китай решил снять все ограничения по рождаемости детей в одной семье 21 мая 2018 г. источник 0 0

Власти Китая планируют отказаться от ограничений по количеству детей в одной семье.

Как сообщает Bloomberg, Государственный совет и кабинет министров поручили провести исследование по вопросу последствий такого решения.



Как рассказал источник в правительстве, руководство страны таким образом хочет снизить темпы старения населения. Также, по его словам, это решение уменьшит критику со стороны правозащитников, считающих, что политика ограничения рождаемости нарушает права человека.



Таким образом, семьи смогут сами решать, сколько они хотят иметь детей.



Решение может быть принято после четвертого квартала или же перенесено на 2019 год.



Напомним, Китай с 1970-х годов проводил политику "одна семья - один ребенок". В последние годы это правило распространялось лишь на треть населения. Двух детей было разрешено иметь представителям этнических меньшинств, единственным детям у своих родителей, а также проживающих в сельской местности семьям, если первый ребенок - девочка.



В октябре 2015 года власти Китая объявили, что планируют разрешить всем жителям иметь двух, а с 2016 года правило "одна семья - один ребенок" было официально отменено.