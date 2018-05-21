Харьковская половина одесской «Чайки» будет без плацкартных вагонов

Информация об этом появилась на украинском железнодорожном форуме
. Поезд №59/60 «Чайка» курсирует ежедневно по маршруту Одесса – Харьков – Одесса с начала февраля 1992 года и все это время он обслуживался исключительно составами одесского формирования.
Теперь формирование одного из двух составов этого популярного поезда передано Южной железной дороге. При этом, как явствует из приведенной на форуме схемы состава, в нем будет девять вагонов, шесть из которых – купейные (в том числе один с раздельными мужскими и женскими купе) и три – «СВ». Плацкартных вагонов в этом составе не будет вообще, тогда как во втором составе одесского формирования плацкартные вагоны сохранятся.
Харьковский состав будет отправляться от Южного вокзала с 12 июня по четным числам, а обратно из Одессы – с 13 июня по нечетным. Стоимость билета по всему маршруту составит 469,33 грн в купейном вагоне и 1149,59 грн в вагоне «СВ» (приведены данные на один из дней недели – четверг).