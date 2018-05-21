Харьковский «Жилстрой-1» вернул себе титул чемпиона Украины 21 мая 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский «Жилстрой-1» после двух «серебряных» сезонов вернул себе звание чемпиона Украины.

В предпоследнем, 17-м туре чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги харьковчанки на стадионе «Динамо-арена» разгромили команду «Ятрань-Берестивец» из Уманского района Черкасской области со счетом 6:0.



Подопечные Валентины Котик набрали в 17 матчах 49 очков и на три очка опережают теперь уже экс-чемпионок – своих землячек из «Жилстроя-2». Кстати, «Жилстрою-2» засчитана техническая победа над аутсайдером – столичным «Атаксом-СДЮШОР-16», отказавшимся выезжать на матч в Харьков по финансовым мотивам. А ведь команды даже поменялись кругами, и осенью в Киев ездили харьковчанки, разгромив тогда хозяек поля со счетом 22:0. Но вот ответного визита киевлянок «Жилстрой-2», увы, так и не дождался. Заняв последнее десятое место, «Атекс-СДЮШОР-16» покидает высшую лигу.



В заключительном, 18-м туре 27 мая «Жилстрой-1» в Днепре встретится с местной командой «Злагода-Днепр», а «Жилстрой-2» примет на стадионе «Солнечный» дебютанта высшей лиги – команду «Ладомир» из Владимира-Волынского.



Завершится сезон в отечественном женском футболе 2 июня финальным матчем за Кубок Украины между «Жилстроем-1» и черниговской «Легендой-ШВСМ», который пройдет в Тернополе на городском стадионе и начнется в 18.00.