Памятник Ленину в Изюме повторно выставят на продажу 21 мая 2018 г. источник 0 0

Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмcкого горсовета Харьковской области повторно выставит на аукцион через систему Prozorro демонтированный памятник Ленину.

"Аукцион (назначенный на 17 мая, - ред.) не состоялся, но лишь потому, что не было ни одной заявки. Будем подавать, снова делать аукцион. Сегодня, наверное, сформирую лот. Выставим опять по той же цене, а дальше будем смотреть, если не продадим, возможно, проведем новую оценку", - сообщил начальник управления ЖКХ горсовета Юрий Донец.



При этом он отметил, что "интерес к покупке памятника был".



"Мне звонили шесть-семь человек из разных городов (из Киева два звонка были, из Харькова человек звонил, из других городов), интересовались. Один из звонивших сказал: "Я бы хотел его приобрести, порезать на куски и вывезти, чтобы он нигде больше как памятник не появился", - рассказал Донец.



Он также пояснил, что стартовая цена, по которой памятник был выставлен на аукцион, - это его балансовая стоимость.



Напомним, в марте прошлого года в Украине прошел первый аукцион, на котором продали памятник Ленину - в городе Чоп Закарпатской области монумент ушел с молотка за 254 тыс. гривен.