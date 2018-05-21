Происшествия

  • 107
    •  / 

Массовое отравление в николаевской школе: госпитализированы 37 детей

Массовое отравление в николаевской школе: госпитализированы 37 детей
21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников.
Из-за отравления неизвестным веществом в николаевской школе №6 госпитализированы 37 детей, сообщила в Twitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В николаевской школе №6 произошло отравление детей из-за распыления неизвестного вещества в воздухе. Сейчас 37 детей госпитализированы и их жизни ничего не угрожает. Принимаем все необходимые меры. Будем держать в курсе о состоянии здоровья детей», – написала она.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3080.49 грн
10 RUB 4.2214 грн
100 USD 2614.8 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи