Массовое отравление в николаевской школе: госпитализированы 37 детей 21 мая 2018 г. источник 0 0

21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников.

Из-за отравления неизвестным веществом в николаевской школе №6 госпитализированы 37 детей, сообщила в Twitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



«В николаевской школе №6 произошло отравление детей из-за распыления неизвестного вещества в воздухе. Сейчас 37 детей госпитализированы и их жизни ничего не угрожает. Принимаем все необходимые меры. Будем держать в курсе о состоянии здоровья детей», – написала она.