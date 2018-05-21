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Людмила Павленко достойна стать почетным гражданином Харькова

Людмила Павленко достойна стать почетным гражданином Харькова
Людмила Павленко достойна стать почетным гражданином Харькова Гость редакции «Вечернего Харькова» — призер зимних Паралимпийских игр в Турине и Ванкувере, чемпионка зимних Паралимпийских игр в Сочи, многократная чемпионка и призер чемпионатов и кубков мира в лыжных гонках и биатлоне Людмила Павленко.

Из бухгалтера – в спортсмены


– Людмила, добрый день! Меня зовут Анастасия. Расскажите, как вы пришли в спорт?

– Я пришла в спорт, когда была студенткой Харьковского учетно-экономического техникума-интерната им. Ф. Г. Аначенко, училась на факультете «Бухгалтерский учет». Там я познакомилась с паралимпийцами, которые рассказали, что это за движение, как туда попасть. Меня заинтересовал этот вопрос. А потом пришел тренер, который искал спортсменов для штатной сборной. И вот тогда – с 2000 года — мы уже начали работать.

– А почему выбор пал именно на зимние виды спорта — лыжные гонки и биатлон?

– Судьба так решила: ведь меня встретил тренер именно по этим видам спорта…

Достойна звания «Почетный гражданин города Харькова»


– Добрый день! Меня зовут Тарас. Людмила, расскажите о легендарной Паралимпиаде 2014 года, которая проходила в российском Сочи. Вашему медальному улову может позавидовать любой спортсмен.

– Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году были совершенными для меня. Это был год реализации всех моих надежд и ожиданий. Там было завоевано мое первое золото, к которому я шла 15 лет, были также серебряная и бронзовая награды. Золото я получила в лыжной гонке на 20 километров, серебро – в лыжной гонке на 5 км, а бронзовую медаль мне принес биатлон.

– Именно эта Паралимпиада сделала вас известной во всем мире – не только как спортсменку, но и как человека, проявившего патриотизм, представляя национальную паралимпийскую сборную Украины, а также на церемонии закрытия соревнований — в трагическое для Украины время, когда произошла аннексия Россией Крыма.

– Да, мы выступали на Паралимпийских играх – основных соревнованиях в жизни каждого спортсмена – на территории страны-агрессора как раз во время аннексии Крыма. Я выехала на своей инвалидной коляске на парад атлетов и победителей в украинском венке с ленточками, на которых было написано «мир» на русском, украинском и английском языках. И этот посыл был понятен делегациям и спортсменам всех стран. И прежде всего — Владимиру Владимировичу Путину, который присутствовал в составе российской делегации. Именно до него хотелось донести это слово – «мир». Ведь люди на инвалидных колясках — пострадавшие с самого рождения, перенесшие очень много мучений – в первую очередь не хотят, чтобы их ряды пополнялись еще и в результате войны.

Однако организаторы церемонии закрытия Паралимпиады2014 не позволили мне выйти на арену в украинском венке, начали его срывать. И только благодаря тому, что за украинскую спортсменку и чемпионку, известную на международном уровне, заступились спортсмены других стран, стоявшие рядом, – организаторы венок все-таки оставили. Но без ленточек, без «мира».

Пришлось выйти на церемонию закрытия с флагом Украины и венком на голове, но уже без ленточек. Правда, я приберегла еще один сюрприз. Когда организаторы наконец-то пропустили меня на арену, я сняла курточку и осталась в футболке с надписью «мир».

– Это действительно был героический поступок, который стал предметом обсуждения во всем мире и, прежде всего, в России.

– Отчаянная девушка решила, что она что-то может изменить, но за нее уже давно все решили. Это понимание пришло со временем, а тогда я думала, что от меня может многое зависеть. Это было неудержимое стремление Украины к миру.

С самого начала на Паралимпиаде в Сочи за командой Украины велось тщательное наблюдение. С самого утра кто-то предупредил организаторов, что украинцы что-то затевают. А ведь на соревнования приедет сам Путин. Поэтому за нами с самого начала следили, чтобы мы ничего не могли предпринять. Но не удалось! Тогда был такой патриотический настрой! Я даже не думала о том, что дома меня ждет шестилетний ребенок, и наверное стоит себя поберечь. Мысли были лишь о печальной трагической Украине – разбитой, в огне. И мы не знали, в какую страну нам придется возвращаться — останутся ли наши дома целыми или будут разбиты, сожжены… Поэтому совершали такие отчаянные поступки. Именно это останется в истории навсегда. Украинская паралимпийская команда зарекомендовала себя как нация, которая борется, стремится к миру. Без рук, без ног, с утраченным зрением, слухом – эти люди показали, что достойны жить на своей земле – радоваться, работать и добиваться славы для нашей страны.

– Люда, а ваша семья вас поддерживала – муж, сынишка?

– Моя семья даже не догадывалась, что я собралась на ту церемонию с таким сюрпризом. Если бы они знали, возможно, стали бы отговаривать, переживали бы за меня. Это на спортивной арене я рекордсменка, борец за справедливость, за мир. А дома – мама, жена, домохозяйка, кухарка, нянька, учительница… Вовсе не Жанна Д'Арк, готовая пойти на костер за идею.

Как спортсменку родные, безусловно, меня поддерживали, волновались. Миша тогда еще маленький был, только в первый класс пошел. В первый день Паралимпиады я заняла обидное седьмое место в биатлоне – надеялась получить гораздо более высокий результат. А Миша мне говорит: «Мама, я знаю, почему ты не победила. Надо ехать так, как будто едешь ко мне!». А мы до этого полгода не виделись – очень большой срок для шестилетнего ребенка. Его слова так меня вдохновили, что я сказала себе: «Люда, черт возьми, ты зачем сюда приехала? Соберись, тряпка! И вперед!» И я оказалась на призовых местах.

– А как вас встретил Харьков, когда вы вернулись из Сочи? Вас как-то отметили? Как человек, который завоевал множество медалей на соревнованиях международного уровня, отстаивающий честь города и страны вы достойны звания «Почетный гражданин города Харькова».

– Харьков никак меня не отметил. Вот уже четыре года прошло… Спортивные организации подали прошение городскому голове о присвоении мне этого почетного звания.

Своей победой во многом обязана харьковскому умельцу


– Людмила, здравствуйте. Насколько я знаю, боб, на котором вы выступали на Паралимпийских играх в Сочи, делали харьковчане.

– Да! Это работа моего хорошего знакомого Евгения Поколодного – очень талантливого, креативного человека. У него свое СТО, он занимается наладкой автомобилей. В прошлом был автомехаником на различных ралли. У него огромный опыт и он с удовольствием берется за нестандартные варианты.

Мы познакомились, когда он переделывал мою машину на ручное управление. Он сделал мне такое управление, что в своем автомобиле я чувствую себя, как в самолете – настолько удобно! И аналогов в мире нет – все, кто видит, просто снимают шляпы перед такой работой.

Через время я обратилась к нему с просьбой сделать боб. Он спрашивает: « А что это такое?» Я объяснила, что это такие специальные «санки», на которых сидят спортсмены-лыжники с инвалидностью. «Интересно, — задумался он, — люблю неординарные задачи. Давай попробуем». Мы разрабатывали модель четыре года, и получился идеальный вариант – монолитный боб черного цвета, который очень мало весит и действительно помог мне хорошо выступить на моей последней Паралимпиаде. Недавно Евгений сделал боб для Максима Ярового, который выступал на Паралимпиаде в Корее и тоже выиграл золотую медаль. Кстати, украинские паралимпийцы всегда выступают «законодателями моды» — мы вносим какие-то свои технические новинки, которые потом перенимает весь мир. У немцев, французов, норвежцев ничего подобного не было, а потом раз – через четыре года нечто подобное появляется и у них.

А у Жени много интересных разработок. Например, специальное приспособление, с помощью которого обездвиженный человек может ходить. Или инвалидная коляска, которая способна подняться по ступенькам. Однако внедрение таких проектов в жизнь требует огромных средств. В Харькове вряд ли найдется олигарх с инвалидностью, которого бы это заинтересовало…

Материнство – дар Божий


– Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Людмила, насколько я знаю, сейчас вы мама уже двух деток?

– Да, осуществилась еще одна моя мечта — в прошлом году у меня родилась дочка Вера. Сейчас ей год и два месяца. Я очень хотела второго ребенка и именно девочку.

– Людмила, поделитесь, как женщине с инвалидностью вырастить, воспитать, да просто даже выносить ребенка?

– Как вырастить, пока не знаю – мои детишки еще маленькие. А выносить и родить было очень трудно. Ведь у сидячего человека в организме происходят застойные процессы – не на сто процентов работают печень, сердце, страдает обмен веществ. А когда зарождается и созревает новая жизнь... Было, конечно, очень сложно. Я просто не вылезала из лабораторий, поликлиник – бесконечные УЗИ, консультации врачей. Знаю, поступок отчаянный. Но у меня так горели глаза — хочу и могу. Должна быть огромная сила воли. Я вам скажу, что у девчат с инвалидностью ребенок – самая большая мечта. Многие думают, что материнство для них – это из области фантастики. И когда мечта осуществляется — они ценят этот подарок судьбы, относятся к нему, как к Божьему дару. У меня ребенок – значит, я живу, я есть, я такая как все, не смотря на то, что передвигаюсь в коляске. Ведь дома меня ждут и любят.

Все остальное – как в обычных семьях. Так же стираю, глажу, убираю, мою полы, готовлю обеды, купаю детей. Разве что времени больше уходит, чем у здорового человека, но я не задумываюсь об этом.

– А есть у вас какая-то любимая домашняя работа?

– Очень люблю пылесосить. Во время этого процесса все мысли отключаются, происходит некая перезагрузка. Так что этим делом я частенько занимаюсь.

Пора открывать следующую страницу


– Добрый день, Людмила. Меня зовут Андрей Павлович. Скажите, вы планируете возвращаться в спорт?

– Не буду говорить категоричное «нет», потому что жизнь все расставит по своим местам. Скажу честно: очень скучаю по тому времени, когда тренировалась, когда была на пике формы. Это такое счастье – соревноваться. И, как говорится, руки чешутся и сердце хочет, но разум говорит: всему свое время – пора перевернуть эту страницу, чтобы открыть другую.

– Если не вернетесь в большой спорт, чем планируете заняться?

– Уже этой зимой планирую тренировать людей с инвалидностью. Хочу подарить свой громадный багаж знаний и опыта тому, у кого будут гореть глаза, кто скажет: «Да, я могу!»

– Здравствуйте, Людмила. Виктор меня зовут. На последней Паралимпиаде вы были комментатором. Очень профессионально, мне понравилась ваша работа…

– Знаете, когда в этом году мне предложили комментировать Паралимпийские игры, я очень обрадовалась. У меня колоссальные знания по поводу классификации, я знаю биографии спортсменов, мне даже не нужно было особенно готовиться. Только улучшить украинскую разговорную речь.

– Как оцениваете выступление украинских спортсменов?

– Наша команда выступила достойно. Это лучший результат украинских паралимпийцев в истории спорта нашей страны, в частности по золотым наградам. Очень много было четвертых мест, а это говорит о том, что у команды большой потенциал на следующих соревнованиях. Хорошо выступила Оксана Сушкова – это была ее третья Паралимпиада. Ее даже называли «второй Маргарет Тэтчер» — с таким победным настроением она выходила на каждый старт, что никто даже не сомневался. Были и дебютанты, которые выступили на ура: Тарас Радь из Тернополя, который завоевал золото в 18 лет. Такого мир еще не видел. И еще один феноменальный спортсмен, который живет в Харькове – ветеран паралимпийского движения Виталий Лукьяненко. Он активно выступает как спортсмен уже 20 лет. И на Паралимпиаде в Пхенчхане он принес две золотые медали паралимпийской сборной Украины.

Трассы были очень сложные, снег таял прямо на глазах, на спусках были огромные лужи, которые просто втягивали в себя лыжи, и спортсменам было очень сложно продвигаться к финишу. Напряжение было страшным, состязание – очень эмоциональным. Но наши парни и девушки справились со своим заданием. Украинцы в очередной раз доказали, что они – настоящие бойцы.
Личное дело
Людмила Владимировна Павленко родилась 16 сентября 1981 года в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области. В 2006 году окончила Харьковский национальный экономический университет по специальности «финансист», в 2015-м – Харьковскую государственную академию физической культуры по специальности «тренер-менеджер».
В Харькове живет с 1996 года. Мастер спорта Украины международного класса. Многократная чемпионка и призер чемпионатов и кубков мира в лыжных гонках и биатлоне. В 2006 году дебютировала на зимних Паралимпийских играх в Турине, где завоевала серебряную и три бронзовые медали. В 2010 году на зимних Паралимпийских играх в Ванкувере завоевала бронзовую медаль, а в 2014 году на зимних Паралимпийских играх в Сочи — золотую, серебряную и бронзовую медали.
Награждена орденом Княгини Ольги III, II и I степеней. Замужем, воспитывает двоих детей. Хобби — рукоделие.

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