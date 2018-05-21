В Украине подорожали продукты питания

В Украине подорожали некоторые социальные продукты питания.
Как сообщается на сайте Госстатистики, в апреле, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в стране выросла на 0,7% - до 15,07 грн за литр.
Хлеб в среднем подорожал на 0,7%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).
Среди всех видов мяса подорожала только свинина - на 5,6% - до 69,3 грн за 1 кг.
В то же время говядина подешевела на 0,3%, курятина - на 0,08%.
В то же время как сообщает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, все виды мяса подорожали за год на 25%-71%. Больше всего в цене прибавило сало - 71%. Свинина подорожала на 41%, говядина - на 27%.
«На конец апреля килограмм говядины можно было купить в среднем по стране за 125 грн, свинины - по 116 грн, филе курицы - по 91 грн, вареной колбасы - по 86 грн, сала - по 70 грн, а бройлера - по 55 грн», - написал он.
Если же в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец апреля 2018 года она составляла 543 грн, тогда как год назад - 402 грн.
"То есть мясная корзина за год подорожала на 35%, или на 141 грн", - уточнил Дорошенко.