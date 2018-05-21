В Украине подорожали продукты питания 21 мая 2018 г. источник 0 0

В Украине подорожали некоторые социальные продукты питания.

Как сообщается на сайте Госстатистики, в апреле, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в стране выросла на 0,7% - до 15,07 грн за литр.



Хлеб в среднем подорожал на 0,7%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).



Среди всех видов мяса подорожала только свинина - на 5,6% - до 69,3 грн за 1 кг.



В то же время говядина подешевела на 0,3%, курятина - на 0,08%.



В то же время как сообщает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, все виды мяса подорожали за год на 25%-71%. Больше всего в цене прибавило сало - 71%. Свинина подорожала на 41%, говядина - на 27%.



«На конец апреля килограмм говядины можно было купить в среднем по стране за 125 грн, свинины - по 116 грн, филе курицы - по 91 грн, вареной колбасы - по 86 грн, сала - по 70 грн, а бройлера - по 55 грн», - написал он.



Если же в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец апреля 2018 года она составляла 543 грн, тогда как год назад - 402 грн.



"То есть мясная корзина за год подорожала на 35%, или на 141 грн", - уточнил Дорошенко.