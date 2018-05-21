Погода в Украине: когда вернется жара 21 мая 2018 г. источник 0 0

Во вторник, 22 мая, на западе и севере Украины еще удержится свежий воздух, максимальная температура в этих регионах - 20-24 градуса тепла.

На востоке днем ожидается 27-28 градусов. Потепление в Украине до жары ожидается в среду-четверг, 23-24 мая, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.



"Такая интересная дождевая картинка вырисовывается на завтра, 22 мая: практически вся Европа будет поливаться дождями. Сухие "островки" - Ирландия, Испания, Скандинавия, Украина. В Украине лишь западная часть окажется в дождевых тучах, а также кое-какие тучи захотят напугать Черниговщину, Сумщину и Харьковщину каплями по носу, то есть несущественно. Преимущественно - завтра солнце", - отметила она.



По словам Диденко, свежий воздух завтра еще удержится на западе и севере, особенно ночью, минимально +7+12, максимально +20+24 градуса.



Днем во вторник в большинстве областей ожидается +24+28 градусов. +27+28 - это больше касается восточных областей.



Потепление в Украине до жары предусматривается в среду-четверг, 23-24 мая, прибавила синоптик.



По данным Диденко, в Киеве 22 мая будет без осадков. В ближайшую ночь в столице +10+12 градусов, завтра днем около +22 градусов.



"22 мая для украинцев - особенный день. День возвращения Тараса Григорьевича Шевченко из хмурых, серых и сырых краев на ясные зори и на тихие воды, в родные земли. День перезахоронения. В Каневе завтра - без осадков, температура воздуха +22+24 градуса. Будет видно «і Дніпро, і кручі..." - отметила синоптик.