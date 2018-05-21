Харьков

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На лето назначен дополнительный поезд из Харькова

На лето назначен дополнительный поезд из Харькова
В связи с увеличением пассажиропотока в направлении приморских курортов ПАО «Укрзалiзниця» назначила на летний период сезонный ночной скорый поезд №265/266 Харьков – Херсон – Харьков.
Поезд Харьков – Херсон будет отправляться из Харькова с 1 июня по 9 сентября по нечетным числам в 21:17, следовать через Лозовую, Павлоград, Днепр, Каменское, Кривой Рог, Апостолово, Снигиревку, Николаев и прибывать в Херсон со 2 июня по 10 сентября по четным числам в 11:14.

Обратный поезд Херсон – Харьков будет уходить из Херсона со 2 июня по 10 сентября по четным числам в 14:22, следовать с теми же остановками, а также на станциях Березнеговатое, Белая Криница, Высокополье, и прибывать в Харьков с 3 июня по 11 сентября по нечетным числам в 4:52.

Маршрут ежедневного скорого поезда №100/99 Минск – Запорожье – Минск формирования Белорусской железной дороги по традиции последних лет будет продлен до станции Новоалексеевка. По этому маршруту он будет отправляться из Минска с 1 июня по 21 сентября в 7:44, следовать через Харьков со 2 июня по 22 сентября со стоянкой 1:17 – 1:39 и прибывать в Новоалексеевку в 9:30.

Обратно из Новоалексеевки поезд будет уходить со 2 июня по 22 сентября в 21.48, следовать через Харьков с 3 июня по 23 сентября со стоянкой 5:50 – 6:16 и прибывать в Минск в 23:50. В составе этого поезда в указанный период ежедневно будут курсировать беспересадочные вагоны Минск – Бердянск – Минск с переприцепкой по станции Запорожье-1 к поезду (от поезда) №225/226 Киев – Бердянск – Киев. В Бердянск они будут прибывать со 2 июня по 22 сентября в 11.50 и отправляться оттуда обратно в те же даты в 18:00.

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