Общество

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И снова про алименты: за неуплату должника могут посадить

И снова про алименты: за неуплату должника могут посадить
И снова про алименты: за неуплату должника могут посадить В Украине вплотную взялись за злостных неплательщиков алиментов.
Должников уже не выпускают за границу, запрещают садиться за руль и брать в руки охотничье ружье, а не за горами — реальный тюремный срок за просрочку выплат в течение полугода. Эта и другие новации уже прошли первое чтение в Верховной Раде.

Одно из очередных изменений, предложенных на рассмотрение Верховной Рады, касается размера алиментов, рассказала заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко во время визита в Харьков.

— Не может быть минимального размера алиментов – 900 гривен. Это смешно! Все мы прекрасно понимаем, что за эти деньги не купишь даже набор учебников, не говоря уже о том, чтобы собрать ребенка в школу или детский садик, прокормить его, — говорит Светлана Глущенко. – Мы предлагаем прогрессивную шкалу, согласно которой гарантированный минимальный размер алиментов остается на уровне 50% от прожиточного минимума для ребенка определенного возраста, а рекомендованный — на уровне прожиточного минимума.

При этом чиновник уверяет, что сделать это вполне реально. За счет чего?

— При установлении размера алиментов, суд не всегда учитывает имущество должника и образ его жизни, — поясняет Светлана Глущенко. — На сегодня мы имеем огромное количество должников, которые пользуются всеми благами, но за ними ничего не числится. Поэтому суд будет иметь возможность при установлении размера алиментов проверять в том числе и зарегистрированное на должника имущество, а также образ его жизни, чтобы убедиться – действительно ли его затраты отвечают предоставленным суду сведениям. Это даст возможность назначать существенно больший размер алиментов.

Следующая новация позволяет справиться с неспешным исполнением решения суда по алиментам – посредством штрафных санкций.

— Если ты имеешь задолженность перед собственным ребенком более полугода – размер долга увеличивается на 20%, при задолженности более двух лет – на 30%, более трех лет – на 50%, — говорит замминистра. — Алиментщику будет экономически невыгодно накапливать долги. Это будет стимулировать его погашать выплаты в срок.

Когда наступит уголовная ответственность?


В числе прочего предлагается механизм защиты детей с инвалидностью.

— Сегодня нет отдельного положения, которое бы давало возможность государственному исполнителю каким-то особенным образом действовать при защите интересов такого ребенка. Мы предлагаем изменения, согласно которым маме, в одиночку поднимающей ребенка с инвалидностью, не придется ждать полгода, пока госисполнитель сможет применить санкции к нерадивому отцу. Для этого будет достаточно трех месяцев, — говорит заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

Поскольку даже действующие на сегодняшний день санкции, применяемые к злостным неплательщикам алиментов, в частности: запрет на выезд за границу, на охоту, на управление транспортными средствами, не всегда позволяют добиться эффекта, решено повышать злостных должников вплоть до уголовной.

— На сегодняшний день в проекте, который, как мы надеемся, в ближайшее время будет принят Верховной Радой, предлагается, чтобы к должнику, который злостно уклоняется от общественно полезных работ, применялся административный арест. Если и это не добавит ему желания решить вопрос с алиментами – ему грозит реальная уголовная ответственность на срок до двух лет, — продолжает Светлана Глущенко. — Родитель, который имеет долги перед ребенком, будет обязан не просто отбывать наказание в местах лишения свободы, а работать. И эти деньги будут направляться на счет ребенка. Чтобы нерадивый папаша не забывал, что он – отец и должен заботиться о своем ребенке.

Родители предложили определить сумму, в соответствии с которой будет наступать уголовная ответственность. Однако замминистра такое предложение отвергла, аргументировав тем, что сумма алиментов на одного ребенка может в сотни раз отличаться от суммы алиментов на другого.

— Мы не хотим привязываться именно к сумме, потому что размер алиментов определяется и по решению суда, и по договоренности между родителями. В одном случае размер алиментов может быть 1000 гривен, а в другом – 6000 долларов, — объясняет она. — И за один месяц непогашения алиментов в 6000 долларов один пойдет отбывать наказание, а другой за такой же срок неплатежей – нет. Это несправедливо. Именно поэтому мы и привязали уголовное наказание не к сумме задолженности, а к действиям лица – ответственный этот человек или нет.

На самом деле статья о применении уголовной ответственности к злостному неплательщику алиментов в Уголовно-административном кодексе Украины уже есть.

— Однако по всей Украине было вынесено всего 500 приговоров по этой статье, — отмечает Светлана Глущенко. — А благодаря изменениям, которые мы предлагаем, закон будет работать лучше. Шесть месяцев задолжал, административной арест не помог – все, вариантов нет: уголовная ответственность.

Ответственным родителям обещают льготы


Для родителей, которые относятся к воспитанию и развитию своих детей ответственно, инвестируют в их будущее — будут предоставляться определенные льготы.

— Например, есть родители, которые отдали ребенка в частный детский садик или школу, какую-то секцию, музыкальную школу, дополнительные занятия. Понятно, что все это требует дополнительных финансовых затрат, — рассказывает Светлана Глущенко. – Так вот, согласно новации, предусмотрена форма декларирования определенных взносов на ребенка, согласно которой будет принято решение о предоставлении дополнительной налоговой льготы. Это не составит труда, поскольку все выплаты той же частной школе или секции осуществляются официально, и злоупотреблений не будет. Кроме того, если громада делает вклад в развитие детей – государство должно компенсировать ей часть вкладов.

Правда, родители поставили такое новшество под сомнение.

— У меня ребенок и танцует, и играет на музыкальных инструментах, но на конкурсы, фестивали мы ездим за свой счет. Шьем костюмы, которые стоят очень дорого, оплачиваем дорогу, проживание, питание и т. д. Какими документами это подтвердить? — сомневаются некоторые мамы.

По словам Светланы Глущенко, справку, о том, что ребенок, допустим, учится в музыкальной школе и ездил на конкурс, может предоставить школа. Этого документа, по ее словам, будет достаточною.

Принятые изменения неидеальны


Также родители пожаловались на неудобства, которые им доставляет одна из уже принятых новаций.

— По новому закону алименты сейчас перечисляются на карточку ребенка. К матери эти деньги могут попасть только по решению суда. Но ведь все это время нужно делать какие-то покупки ребенку, — посетовала одна из мам.

Замминистра заверила, что в закон еще будут вноситься изменения, и пообещала рассмотреть этот вопрос.

Обеспокоены мамы и тем, что ребенку, которому отец годами не платил алименты, придется содержать горе-папашу в старости.

— У моего ребенка серьезные проблемы с сердцем. Отец от наших проблем самоустранился. Нужна была операция – я обратилась к нему за помощью, но он мне отказал. От алиментов уклоняется. Сейчас задолженность составляет 26 тысяч гривен, – пожаловалась одна из мам. – Алименты то платит, то не платит, причем поступает очень хитро. По закону если он три года не платит алименты – мой сын имеет право не досматривать и не поддерживать его материально в старости. Но у него такой срок без перерыва никогда не набирается: даст раз в три месяца 700 гривен – и все.

Светлана Глущенко внесла ясность: на самом деле задолженность складывается из суммы периодических платежей. То есть срок задолженности за три года не должен быть непрерывным.

Что происходит на Харьковщине?


По информации Светланы Глущенко, сейчас в органах ГИС Харьковской области находится на исполнении почти 30 тысяч исполнительных документов по взысканию алиментов. С начала года их количество сократилось на 2000 – в начале года было 31,2 тысячи.

— Это говорит о том, что, во-первых, исполнители стали больше обращать внимания на подобные взыскания. Во вторых, часть исков родители забрали добровольно, так как каким-то образом договорились между собой о компенсации задолженности, отметила она. – И такая динамика наблюдается по всей Украине.

По словам замминистра, немалую роль в этом сыграли открытый реестр неплательщиков алиментов, который дает возможность общественности давить на должников, что тоже является позитивным фактором.

– Мы имеем массу историй, когда, попав в этот реестр, должники сами начинают выполнять свои обязательства по уплате алиментов, — говорит Светлана Глущенко. — На сегодняшний день должник включается в реестр, если он имеет задолженность более трех месяцев. А санкции к нему начинают применяться по истечении шести месяцев.

В Харьковской области, по данным замминистра юстиции, длительная задолженность составляет 15,6 тысячи исполнительных документов. Это половина исполнительных документов, находящихся на исполнении в ГИС.

Введенные санкции работают


Приструнили злостных должников и действующие с 6 февраля этого года санкции в части запрета выезда за границу.

— Это очень действенный механизм. Множество должников оказались в такой ситуации и сразу же нашли соответствующие финансовые ресурсы, которые направляют на детей и таким образом получают возможность выехать на лечение, оздоровление, отдых, в командировку за границу, — говорит Светлана Глущенко. — Сказывается и запрет на управление транспортным средством и охоту.

Заместитель министра проинформировала, что в денежном эквиваленте сумма взысканной с начала года задолженности по алиментам составила 62 млн гривен. В результате применения новых инструментов взыскания, введенных с 6 февраля этого года, взыскано 30 млн гривен.

— В частности, 12 тысяч злостных алиментщиков получили запрет на выезд за границу, а также охотиться и управлять транспортными средствами. В отношении безработных был составлен 541 протокол, 470 из которых направлено в суд. В 32 случаях злостных алиментщиков направили на общественно полезные работы, — уточнила она. — Общественно  полезные работы – очень важный инструмент. Сегодня должники по всей территории Украины начали работать, а заработанные деньги идут на погашение задолженности по алиментам. Однако нас не устраивает количество постановлений по направлению на общественные полезные работы – их очень мало. Мы работаем с судами, но судьи настроены на использование закона только после того, как прошло шесть месяцев с его принятия. Поэтому мы настаиваем на том, что административное правонарушение в этой части – длительное. И нет никакого значения, когда оно произошло – до начала действия нового закона, то есть с 6 февраля 2018 года, или после.

В розыск поданы 238 неплательщиков алиментов.

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