Харьковские ученые отмечены наградами президента Украины 22 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Об этом говорится в Указе №135 от 19 мая 2018 года.

За весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» орденом княгини Ольги III степени награждена Анна Шестопалова – старший научный сотрудник, заведующая отделом биологической физики Института радиофизики и электроники имени А.Я.Усикова Национальной академии наук Украины.



Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено:



– Дмитрию Вавриву – заместителю директора Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины, доктору физико-математических наук, профессору;



– Анатолию Гольцеву – директору Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины, доктору медицинских наук, профессору.