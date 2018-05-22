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Харьковские ученые отмечены наградами президента Украины

Харьковские ученые отмечены наградами президента Украины
Об этом говорится в Указе №135 от 19 мая 2018 года.
За весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» орденом княгини Ольги III степени награждена Анна Шестопалова – старший научный сотрудник, заведующая отделом биологической физики Института радиофизики и электроники имени А.Я.Усикова Национальной академии наук Украины.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено:

– Дмитрию Вавриву – заместителю директора Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины, доктору физико-математических наук, профессору;

– Анатолию Гольцеву – директору Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины, доктору медицинских наук, профессору.

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