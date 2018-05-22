Крым

  • 74
    •  / 

Крымский мост: экологи предупреждают о последствиях

Крымский мост: экологи предупреждают о последствиях
На зло международному праву, вопреки инженерным препятствиям, несмотря на финансовые затраты и наплевав на все живое в азовских водах, россияне запустили скандальный Крымский мост.
Крымский мост соединил Таманский полуостров с оккупированной Керчью, но максимально разъединил Черное и Азовское моря.

Керченский пролив – часть акватории Азовского моря между Россией и оккупированной частью Украины. Ранее по ней спокойно плавали рыбы, дельфины, биопланктон, смешивались более пресные азовские и соленые черноморские воды, сообщается в сюжете «ТСН.Тиждень». Теперь фактически на горле Азовского моря появилась петля в виде 19-километрового моста, потому что дамбу для него строили, максимально засыпая пролив.

По мнению экологов, это может задушить Азовское море, ведь очень скоро именно из-за крымского моста течение в проливе ослабится, а впоследствии Азовское море начнет опресняться и может превратиться в черноморский залив. Это, в свою очередь, грозит уничтожением азовских дельфинов, которых осталось очень мало и жить они могут только в соленой морской воде.

Под угрозой оказался и остров Тузла, который будет получать еще более сильные штормовые удары. При этом не менее встревожены моряки. В районе моста есть поворот судоходного канала. Новая переправа уже значительно затруднила прохождение кораблей, а учитывая сложность навигации и малую высоту самого моста, некоторые грузовые суда под ним просто не пройдут. Большое судоходство в Азовском море фактически уничтожено. Украина просто вынуждена будет искать другие, более длинные и более дорогие пути перевозки товаров из региона, что, соответственно, ударит по карману каждого.

Но последствия от построенного моста на самом деле ничто по сравнению с опасностью, что этот фантастический памятник коррупции может просто упасть и перегородить устье вообще.

Сейчас инженеры боятся пускать по нему поезда. Мост строили три года. И трижды переносили открытие из-за крайне ненадежных опор, которые проваливались в коварные азовские плавуны. Инженер-мостостроитель Георгий Росновский спроектировал не один десяток мостов, просчитывал в 1990-х и Керченский мост в Россию. Инженерная критика будет проверена первым зимним штормом. При этом недоумение не скрывает и весь цивилизованный мир, ведь Россия построила сооружение в обход всех международных санкций на украинской земле.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1712 грн
100 USD 2608.36 грн
100 EUR 3067.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи