Крымский мост: экологи предупреждают о последствиях 22 мая 2018 г. источник 0 0

На зло международному праву, вопреки инженерным препятствиям, несмотря на финансовые затраты и наплевав на все живое в азовских водах, россияне запустили скандальный Крымский мост.

Крымский мост соединил Таманский полуостров с оккупированной Керчью, но максимально разъединил Черное и Азовское моря.



Керченский пролив – часть акватории Азовского моря между Россией и оккупированной частью Украины. Ранее по ней спокойно плавали рыбы, дельфины, биопланктон, смешивались более пресные азовские и соленые черноморские воды, сообщается в сюжете «ТСН.Тиждень». Теперь фактически на горле Азовского моря появилась петля в виде 19-километрового моста, потому что дамбу для него строили, максимально засыпая пролив.



По мнению экологов, это может задушить Азовское море, ведь очень скоро именно из-за крымского моста течение в проливе ослабится, а впоследствии Азовское море начнет опресняться и может превратиться в черноморский залив. Это, в свою очередь, грозит уничтожением азовских дельфинов, которых осталось очень мало и жить они могут только в соленой морской воде.



Под угрозой оказался и остров Тузла, который будет получать еще более сильные штормовые удары. При этом не менее встревожены моряки. В районе моста есть поворот судоходного канала. Новая переправа уже значительно затруднила прохождение кораблей, а учитывая сложность навигации и малую высоту самого моста, некоторые грузовые суда под ним просто не пройдут. Большое судоходство в Азовском море фактически уничтожено. Украина просто вынуждена будет искать другие, более длинные и более дорогие пути перевозки товаров из региона, что, соответственно, ударит по карману каждого.



Но последствия от построенного моста на самом деле ничто по сравнению с опасностью, что этот фантастический памятник коррупции может просто упасть и перегородить устье вообще.



Сейчас инженеры боятся пускать по нему поезда. Мост строили три года. И трижды переносили открытие из-за крайне ненадежных опор, которые проваливались в коварные азовские плавуны. Инженер-мостостроитель Георгий Росновский спроектировал не один десяток мостов, просчитывал в 1990-х и Керченский мост в Россию. Инженерная критика будет проверена первым зимним штормом. При этом недоумение не скрывает и весь цивилизованный мир, ведь Россия построила сооружение в обход всех международных санкций на украинской земле.