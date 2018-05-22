Харьков

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В части Новобаварского района Харькова временно не будет воды

В части Новобаварского района Харькова временно не будет воды
Водоснабжение части Новобаварского района будет прекращено с 9:00 до 24:00 22 мая.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на магистрали.

Воды не будет в поселках Солоницевка и Подворки, а также по таким адресам:

(многоквартирные дома): ул. Надежды, 14, 15, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е; ул. Подлесная, 1а, 1б; ул. Строителей, 1, 3; ул. Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14; ул. Некрасова, 11, 11б, 41; ул. Молодежная, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5.

(частный сектор): ул. Некрасова, ул. Катаева, ул. Даргомыжского, ул. Архангельская.

Кроме того, в частном секторе (пер. Архангельский, пр. Новобаварский и ул. Колонная) будет слабый напор воды. 

Телефон для справок: 712-08-40.

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