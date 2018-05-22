Экономика

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Харьковские таможенники отчитались о работе «единого окна»

Харьковские таможенники отчитались о работе «единого окна»
В Харьковской таможне ГФС рассказали о таможенном оформлении по принципу «единого окна».
Как известно, «единое окно» - это единая электронная система обмена данными, которая позволяет различным государственным службам в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузах, которые проходят через таможенную границу Украины и о результатах прохождения ими необходимых видов контроля. Система работает с 1 августа 2016 и позволяет подавать документы один раз в одно место и минимизировать контакты декларантов с должностными лицами государственных органов.

Введение работы государственных контролирующих органов по принципу «единого окна» упростило и уменьшило количество таможенных формальностей; сократило время проведения таможенных процедур; минимизировало человеческий фактор при принятии решений органами доходов и сборов и другими контролирующими органами; устранило возможности для коррупционных проявлений; способствует развитию международной торговли.

Реализация принципа «единого окна» при осуществлении таможенного и других государственных видов контроля значительно изменило жизнь как бизнеса, так и контролирующих органов, и по значимости стоит на одном уровне с осуществлением таможней процедуры электронного декларирования.

Так, в апреле текущего года в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС с использованием информационной системы автоматического обмена информацией оформлено 11557 таможенных деклараций, подлежащих государственным видам контроля. При этом по принципу «единого окна» оформлено 9369 деклараций, или 81% от массы. С начала года этот показатель составил 64%.

Существенным является тот факт, что по сравнению с соответствующим показателем прошлого года количество таможенных деклараций, оформленных через «единое окно», выросла в разы.

Следует отметить, что положениями постановления Кабинета министров Украины от 25.05.2016 №364, которым утвержден Порядок информационного обмена между органами доходов и сборов, другими государственными органами и предприятиями по принципу «единого окна» с использованием электронных средств передачи информации, установлено, что с 1 февраля 2019 года требования указанного порядка будут использоваться в полном объеме всеми предприятиями и государственными органами.

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