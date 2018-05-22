Украина

  • 119
    •  / 

Нацполиция объявила повышенный уровень террористической угрозы

Нацполиция объявила повышенный уровень террористической угрозы
С 21 мая и до конца мероприятий по организации финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве повышен уровень террористической угрозы.
«С сегодняшнего дня и до конца мероприятий у нас повышенный уровень террористической угрозы. Взрывотехники всех регионов должны оперативно и своевременно передавать информацию об обнаружении бесхозных вещей», - сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД Украины.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой добавил, что до завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы.

«Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильных, 53 железнодорожных. На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлечены до 100 служебных собак. Организовано прибытие около 11 тысяч болельщиков через аэропорт Борисполь. Ожидается прибытие около 15 тысяч человек автомобильным транспортом», – отметил Яровой.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что ответственность лежит не только на руководителях региональных подразделений, но и на всем личном составе.

«Основная нагрузка идет именно на личный состав. От рядовых зависит успех всего мероприятия. Личный состав надо поощрять, поэтому я ставлю перед руководителями такую задачу», – подчеркнул он.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1712 грн
100 USD 2608.36 грн
100 EUR 3067.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи