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Чехия готовит специальную программу для трудоустройства украинцев

Чехия готовит специальную программу для трудоустройства украинцев
Министерство труда и социальных дел Чешской Республики готовит программу, которая позволит значительно ускорить трудоустройство украинцев.
Об этом 21 мая заявила министр Ярослава Немцова, пишет "Радио Свобода".

В Чехии сейчас количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа, количество вакансий превышает 260 тыс. мест, заявила министр. Это прежде всего медицинские сестры и работники социальной сферы, а также рабочие средней технической квалификации, строители.

Министр Немцова на прошлой неделе посетила Украину, в частности, посольство Чехии в Украине, а также генеральное консульство во Львове, чтобы договориться об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу. В частности, предусматривается увеличение количества рабочей силы из Украины с правом трудоустройства на два года до 19,6 тыс. человек.

Напомним, по официальной статистике в Чехии работает 374 тыс. иностранцев, из них 280 тыс. - граждане Евросоюза, 94 тыс. - граждане из других стран Европы и Азии. Украинцы из этого количества составляют около 70 тысяч.

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