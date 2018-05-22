Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.18 г.

Немышлянский район:
б-р Б.Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.05.18 г.

Основянский район:
ул. Одесская (ч/с) до 20:00 22.05.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181-а (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 51 (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.18 г.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк), ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 22.05.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, пр. Победы, 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6, стояк), пр. Победы, 73-б (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.18 г.

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