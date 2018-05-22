Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 22 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.18 г.



Немышлянский район:

б-р Б.Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.05.18 г.



Основянский район:

ул. Одесская (ч/с) до 20:00 22.05.18 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181-а (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 51 (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.18 г.



Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк), ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 22.05.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, пр. Победы, 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6, стояк), пр. Победы, 73-б (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.18 г.