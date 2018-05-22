Обострение ситуации на Донбассе: погибли двое украинских бойцов

За прошедшие сутки, 21 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.
Как сообщает пресс-служба ООС, на Луганском направлении враг активизировался в районе населенного пункта Троицкое.
На Донецком направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новогнатовка.
Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ не позволяя оккупантам вытеснить наших защитников с выгодных оборонительных позиций.
У Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы украинских позиций прекратились.
В течение вчерашнего дня, противник активными наступательными действиями пытался вытеснить наших воинов из освобожденного Южного, который атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по Торецку.
Во время боевых действий двое наших защитников погибли, и девятеро были ранены. Сейчас всех раненых эвакуированы в госпиталь где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков из состава российско-террористических войск.
За текущие сутки, 22 мая, потерь нет.
По данным совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник вчера вечером выпустил 13 мин по населенному пункту Зайцево.