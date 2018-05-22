Украина

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В коне июня украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

В коне июня украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
Украинцев в июне ждут двадцать рабочих дней, а также десять официальных выходных и праздников. Также будет один предпраздничный короткий день.
Как известно, в июне Украина будет отмечать День Конституции, а потому Кабинет министров Украины порекомендовал перенести рабочий день с пятницы 29 июня на субботу 23 июня.

27 июня – предпраздничный день, сокращенный на 1 час; 28 июня – День Конституции Украины (в этом году выпадает на четверг); 29 июня – перенесенный выходной день с субботы; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 – выходные субботы и воскресенья.

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