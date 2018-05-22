Крым

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В Крыму предлагают возродить колхозы

В Крыму предлагают возродить колхозы
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов предложил возобновить работу колхозов на территории аннексированного полуострова.
Соответствующую инициативу он озвучил на заседании российского Совета министров Крыма 21 мая.

«Уничтожение колхозов и совхозов в советское время – это отрицательный пример того, как можно очень быстро развалить сельское хозяйство... Возможно, пойти по пути, когда «Корпорация развития» выкупила бы паи у людей и частников, и вернула бы их назад в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств. Ничего иначе не получится», – цитируют Аксенова российские СМИ.

В январе российский министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин прогнозировал, что в 2018 году в аннексированном Крыму ожидается хороший урожай сахарной свеклы и зерновых культур. Тогда чиновник сообщил, что крымские аграрии отсеяли 436 тысяч гектаров озимой пшеницы и планируют собрать не менее 1,7 миллиона тонн зерна.

В то же время некоторые крымские аграрии пожаловались местным СМИ, что выращивают пшеницу себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России их продукция сильно подешевела. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове.

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