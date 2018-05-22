Технологии

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Falcon 9 за один старт выведет на орбиту семь спутников

Falcon 9 за один старт выведет на орбиту семь спутников
Ракета-носитель Falcon 9 осуществит во вторник, 22 мая, запуск пяти коммуникационных спутников Iridium NEXT и двух американско-немецких аппаратов GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On), сообщили в NASA.
Отмечается, что старт ракеты-носителя с космодрома Ванденберг в Калифорнии намечен на 21.47 по киевскому времени. Через десять минут после запуска должны отделиться спутники GRACE-FO, предназначенные для наблюдения за изменениями водного цикла Земли.

Позже на орбиту будут выведены пять коммуникационных аппаратов Iridium NEXT, после чего их станет 55 их 75 запланированных.

Спутники GRACE-FO будут вести наблюдения за изменениями ледников, уровнем подземных вод Земли, а также за реками, озерами и морями, что позволит делать выводы об изменениях климата планеты. В NASA рассчитывают, что аппараты проработают на орбите по меньшей мере пять лет.

В случае, если старт ракеты-носителя во вторник не состоится, следующая попытка намечена на среду, 23 мая.

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