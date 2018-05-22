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Ученые положили конец конспирологическим теориям смерти Адольфа Гитлера

Ученые положили конец конспирологическим теориям смерти Адольфа Гитлера
Французские исследователи изучили фрагменты черепа и челюсти Адольфа Гитлера, хранящиеся в Москве, и пришли к выводу об их подлинности.
Результаты исследования опровергают теории заговора, согласно которым Гитлер не совершил самоубийство 30 апреля 1945 года, а скрылся в Аргентине и дожил до конца ХХ века.

Данные о работе опубликованы в журнале European Journal of Internal Medicine, передает Naked Science. Отмечается, что зубные протезы и фрагмент черепа, находящиеся в архивах ФСБ и госархиве России, — единственные сохранившиеся останки нацистского лидера. Этот факт лег в основу нескольких конспирологических теорий о том, что Гитлер мог добраться до Латинской Америки на подводной лодке.

ФСБ России предоставила французским ученым полный доступ к останкам весной 2017 года. С помощью бинокулярного микроскопа они провели морфологическое исследование фрагмента черепа размером 10,7 на 12 сантиметров с округлым отверстием. Кость принадлежала человеку в возрасте от 45 до 75 лет (Гитлер совершил самоубийство в 56 лет). Эксперты установили, что морфология фрагмента совпадает с данными рентгеновских снимков головы Гитлера, сделанных в 1944 году.

По мнению ученых, отверстие в кости может быть следом пули — это подтверждает, что смерть наступила после выстрела в лоб или шею, а не в рот, согласно другим версиям. В пользу этого довода говорит и то, что на челюстях не нашли следов сурьмы, свинца или бария.

Челюсти исследовали с помощью растрового электронного микроскопа. Анализ показал, что обладатель протезов практически не ел мяса — согласно большинству биографов, Гитлер был вегетарианцем или по крайней мере ограничивал потребление мясных продуктов.

На металле протезов и небольших остатках зубной ткани нашли синеватые отложения. По мнению ученых, они могут подтверждать версию о том, что перед выстрелом в голову лидер нацистов принял цианид. Однако возможны и другие причины возникновения синих пятен: например, они могли появиться при кремации трупа из-за высокой температуры. Установить это поможет более тщательный элементный анализ отложений.

Один из авторов исследования Филипп Шарле заявил: "Подлинность зубов не вызывает сомнений. Мы можем положить конец всем конспирологическим теориям о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке и не поселился на секретной базе в Антарктике или на темной стороне Луны".

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