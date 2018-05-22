В Украине началась основная сессия ВНО-2018 22 мая 2018 г. источник 0 0

Сегодня в Украине началась основная сессия внешнего независимого тестирования. Первым предметом, который сдают абитуриенты, стала математика.

Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, 22 мая в 11:00 начинается тестирование по математике, 24 мая пройдут тесты по украинскому языку и литературе, 29 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, 1 июня - по английскому языку. В основную сессию тестирования также включены биология, история Украины, география, физика и химия.Допуск участников к пунктам тестирования осуществляется при наличии сертификата внешнего тестирования, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, и приглашения-пропуска.



Центр рекомендует абитуриентам иметь 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также по желанию прозрачную бутылку с питьевой водой.



Во время тестирования у абитуриентов не должно быть с собой никаких средств связи, устройств считывания, обработки, хранения или воспроизведения информации, никаких печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.



Участникам тестирования во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором.