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Под Харьковом мошенница сняла серьги с пятилетней девочки

Под Харьковом мошенница сняла серьги с пятилетней девочки
Харьковская местная прокуратура №2 направила в Октябрьский районный суд г.Харькова обвинительный акт по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины) в отношении 38-летней харьковчанки.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, досудебным расследованием установлено, что женщина посещала общеобразовательные школы Харькова. Там она замечала девочек с золотыми украшениями, подходила к ним и втиралась в доверие.

Злоумышленница делала ученицам комплименты, расхваливала их украшения и рассказывала, что хочет изготовить такое ​​же украшение для себя или своей дочери, просила посмотреть поближе и сфотографировать. Женщина вынимала серьги из ушей школьниц, и пока те не успели опомниться, убегала.

Обвинительный акт утвержден по двум эпизодам мошенничеств, совершенных в апреле. Пострадавшие 8-летние девочки учились в разных школах Новобаварского района Харькова.

На днях злоумышленницу уличили в Богодуховском районе области. Там она сняла серьги с 5-летней девочки. Как рассказал начальник Богодуховского отдела Дергачевской местной прокуратуры Владислав Стериони, установлено, что ребенок шел по улице со своим 13-летним братом. Злоумышленница увидела на девочке украшения, подошла к детям и начала хвалить серьги. Потом попросила их снять, чтобы ближе рассмотреть. Когда золото оказалось в руках женщины, она убежала. Прокуратура сообщила злоумышленнице о подозрении по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).

В ближайшее время за совершение аналогичного преступления в Дергачах злоумышленнице о подозрении сообщит и Дергачевская местная прокуратура.

Напомним, о подозрении за совершение подобных мошенничеств женщине уже сообщила Харьковская местная прокуратура №6.

Известно шесть эпизодов преступлений, совершенных женщиной. Устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и области.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на три года.

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