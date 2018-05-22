Под Харьковом мошенница сняла серьги с пятилетней девочки 22 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №2 направила в Октябрьский районный суд г.Харькова обвинительный акт по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины) в отношении 38-летней харьковчанки.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, досудебным расследованием установлено, что женщина посещала общеобразовательные школы Харькова. Там она замечала девочек с золотыми украшениями, подходила к ним и втиралась в доверие.



Злоумышленница делала ученицам комплименты, расхваливала их украшения и рассказывала, что хочет изготовить такое ​​же украшение для себя или своей дочери, просила посмотреть поближе и сфотографировать. Женщина вынимала серьги из ушей школьниц, и пока те не успели опомниться, убегала.



Обвинительный акт утвержден по двум эпизодам мошенничеств, совершенных в апреле. Пострадавшие 8-летние девочки учились в разных школах Новобаварского района Харькова.



На днях злоумышленницу уличили в Богодуховском районе области. Там она сняла серьги с 5-летней девочки. Как рассказал начальник Богодуховского отдела Дергачевской местной прокуратуры Владислав Стериони, установлено, что ребенок шел по улице со своим 13-летним братом. Злоумышленница увидела на девочке украшения, подошла к детям и начала хвалить серьги. Потом попросила их снять, чтобы ближе рассмотреть. Когда золото оказалось в руках женщины, она убежала. Прокуратура сообщила злоумышленнице о подозрении по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).



В ближайшее время за совершение аналогичного преступления в Дергачах злоумышленнице о подозрении сообщит и Дергачевская местная прокуратура.



Напомним, о подозрении за совершение подобных мошенничеств женщине уже сообщила Харьковская местная прокуратура №6.



Известно шесть эпизодов преступлений, совершенных женщиной. Устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и области.



Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на три года.