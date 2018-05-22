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Не все потеряны: более 130 российских деятелей науки и культуры потребовали освободить Олега Сенцова

Не все потеряны: более 130 российских деятелей науки и культуры потребовали освободить Олега Сенцова
Более 130 российских деятелей науки и культуры подписались под обращением с требованием освободить украинского политзаключенного Олена Сенцова.
Текст обращения опубликован на сайте научно-популярной газеты "Троицкий вариант".

Под ним подписались, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Оборин, журналист Сергей Пархоменко, лингвист Алексей Гиппиус, литературовед Александр Лавров.

"Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас", - говорится в обращении.

Подписавшиеся обратились к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать их заявление.

Напомним, 25 августа 2016 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили всего к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

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