Не все потеряны: более 130 российских деятелей науки и культуры потребовали освободить Олега Сенцова 22 мая 2018 г. источник 0 0

Более 130 российских деятелей науки и культуры подписались под обращением с требованием освободить украинского политзаключенного Олена Сенцова.

Текст обращения опубликован на сайте научно-популярной газеты "Троицкий вариант".



Под ним подписались, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Оборин, журналист Сергей Пархоменко, лингвист Алексей Гиппиус, литературовед Александр Лавров.



"Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас", - говорится в обращении.



Подписавшиеся обратились к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать их заявление.



Напомним, 25 августа 2016 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили всего к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.



14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.