Украина

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Первоклассникам вместо табеля будут выдавать свидетельства достижений

Первоклассникам вместо табеля будут выдавать свидетельства достижений
В первых классах украинских школ не будет табелей успеваемости. Правда, их и так уже нет несколько лет и оценки детям не ставят, а только смайлики, "тучки" и "солнышки".
Минобразования предложило ввести свидетельства достижений. В четырехстраничном документе будут детально оценивать знания и навыки ребенка, не ставя при этом оценок по 12-балльной системе.

Новую модель оценивания уже отправили в пилотные школы. С 1 сентября ее введут во всех учебных заведениях – с тех пор первоклассники начнут учиться по кардинально новым программам.

"Эта модель основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика. В частности, по предложенному образцу свидетельства достижений учителя будут оценивать, как ребенок активно работал на уроке, был любознательным, хорошо сотрудничал с другими и тому подобное", - отметили в Минобразования.

"Этим мы приближаемся к тому, как должно выглядеть оценивание в начальной школе. Задача такого оценивания – раскрыть потенциал каждого ребенка, поддержать его и вдохновить учиться дальше. Мы также выставили образец свидетельства на сайте МОН, чтобы получить обратную связь, доработать документ, расширить методические рекомендации и дать всем украинским школам к 1 сентября, чтобы оценки в Новой украинской школе действительно происходило по-новому. Если же какая-то школа, которая не пилотирует стандарт, хочет воспользоваться такой формой обратной связи уже сейчас – они могут это сделать, взяв образец свидетельства и методические рекомендации с сайта МОН", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В Новой украинской школе хотят отказаться от слова "табель".

"Поскольку значение слова табель – это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как приведено в образце свидетельства для 1 класса", – сказала Гриневич.

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