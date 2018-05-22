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Госдума России приняла закон об ответных санкциях

Госдума России приняла закон об ответных санкциях
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о контрсанкциях.
В финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.

Напомним, законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен в Госдуму в апреле 2018 года. Документ был разработан после того, как США расширили санкционный список, внеся в него в том числе российских бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

В первом варианте законопроекта были перечислены сферы, в которых правительство может вводить ответные санкции. Предполагалась возможность запрета на ввоз лекарств и медтехники. Ко второму чтению упоминание конкретных сфер из законопроекта убрали.

Одновременно с этим законопроектом в Госдуме также рассматривался и был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении РФ, и за действия, способствующие их введению. Документ вызвал многочисленную критику, его второе чтение отложили.

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