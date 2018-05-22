Здоровье

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Названа смертельная опасность физического труда

Названа смертельная опасность физического труда
Ученые Амстердамского свободного университета выяснили, что мужчины, занятые тяжелым физическим трудом, умирают раньше тех, у кого сидячая работа.

Специалисты проанализировали более 2,4 тысячи научных работ, посвященных связи между профессиональной физической активностью и смертностью. Эти исследования проводились в 1960-2010 годах. В выборку для систематического обзора и метаанализа (проверки научной гипотезы методами статистики) вошли данные 17 рецензированных исследований, в которых приняли участие 193 696 человек.

Оказалось, что физический труд повышает риск преждевременной смерти у мужчин на 18 процентов.

При этом у женщин такой связи не наблюдалось: исследователи даже обнаружили слабую обратную корреляцию, указывающую на то, что профессиональная физическая активность снижала вероятность смерти у представительниц слабого пола. При этом данные были скорректированы по уровню физической активности во время досуга.

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