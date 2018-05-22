Названы самые грустные сцены в истории кино
22 мая 2018 г.
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22 мая 2018 г.
Одной из сцен в списке оказалась песня Джесси из «Истории игрушек 2» о том, как ее хозяйка забыла о ней. «Когда я впервые посмотрел это, я решил, что речь идет о страхе ребенка быть забытым родителем — во многом из-за разницы в размерах игрушки и ее хозяйки. Но теперь я стал родителем и увидел правду — все совсем наоборот. Песня посвящена страху родителя стать ненужным ребенку», — написал журналист издания Питер Брэдшоу.
Критик Гвилим Мамфорд внес в перечень эпизод из «Приключений Паддингтона 2», в котором главный герой представляет, как провел бы экскурсию по Лондону для своей тети, которая никогда не видела большого города. Автор Бенджамин Ли указал в качестве самой грустной сцены танец персонажей Джулии Робертс и Хавьера Бардема в «Ешь, молись, люби». «Это короткая сцена, но по силе она сравнима с тем, как если бы меня переехал автобус; она до сих пор обладает этой силой», — признался журналист.
В список также попали концовка драматической комедии «Клик: С пультом по жизни», судебный процесс между бывшими супругами из фильма «Крамер против Крамера» и сцена на пляже из фантастической ленты «Побудь в моей шкуре», когда зловещий персонаж Скарлетт Йоханссон оставляет младенца на верную погибель на безлюдном пляже. Помимо этого, в перечне указаны эпизоды картин «Оптом дешевле 2», «Манчестер у моря» и «Чужая».
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