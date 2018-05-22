Французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании.

Имя потерпевшей не раскрывается, но известно, что это 27-летняя актриса и модель. Она подала иск против Бессона в пятницу. По ее утверждению, режиссер совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера в парижском отеле «Бристоль» в минувший четверг.

59-летний Бессон, по словам его представителя, «упал со стула», узнав об обвинениях, и категорически их отвергает.

Полиция приняла иск, режиссер пока остается на свободе.



3 мая этого года Американская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах. В октябре 2017 года из академии исключили по тем же причинам продюсера Харви Вайнштейна.