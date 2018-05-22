Ушел из жизни автор самого популярного поп-символа
22 мая 2018 г.
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22 мая 2018 г.
Ему было 89 лет. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность.
Роберт Индиана — один из наиболее известных представителей поп-арта. Мировую славу ему принесла работа Love — один из самых узнаваемых символов в искусстве. Изображение английского слова «любовь», написанного прописными буквами с повернутой буквой «O», впервые было создано в 1964 году.
Произведение также выполнено в виде скульптур, установленных во многих городах по всему миру, и отпечатано на 330 миллионах марок. Love считается одной из самых популярных работ в искусстве XX века.
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