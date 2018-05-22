Культура

  • 108
    •  / 

Ушел из жизни автор самого популярного поп-символа

Ушел из жизни автор самого популярного поп-символа
В Виналхейвене, штат Мэн, скончался американский художник Роберт Индиана.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его адвоката.

Ему было 89 лет. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

Роберт Индиана — один из наиболее известных представителей поп-арта. Мировую славу ему принесла работа Love — один из самых узнаваемых символов в искусстве. Изображение английского слова «любовь», написанного прописными буквами с повернутой буквой «O», впервые было создано в 1964 году.

Произведение также выполнено в виде скульптур, установленных во многих городах по всему миру, и отпечатано на 330 миллионах марок. Love считается одной из самых популярных работ в искусстве XX века.

 

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1712 грн
100 USD 2608.36 грн
100 EUR 3067.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи