Billboard назвал лучшего музыканта года
22 мая 2018 г.
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22 мая 2018 г.
Ширан был номинирован на 15 наград. Он получил шесть из них, включая премии «Самый продаваемый исполнитель», «Самая популярная песня на радио» (Shape of you) и «Лучший музыкант мужского пола».
Певицей года стала американка Тейлор Свифт. Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons.
Ранее в мае радиостанция Smooth Radio составила топ из 500 лучших песен всех времен. На первом месте оказалась песня Ширана Perfect. Всего в рейтинг вошли четыре композиции исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.
Эд Ширан — 27-летний поп-певец. В его дискографии три студийных альбома. Последняя пластинка, «÷», вышла в 2017 году.
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