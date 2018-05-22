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Billboard назвал лучшего музыканта года

Billboard назвал лучшего музыканта года
Британский поп-музыкант Эд Ширан получил премию Billboard Music Awards 2018 как лучший исполнитель года.
Церемония награждения состоялась в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая.

Ширан был номинирован на 15 наград. Он получил шесть из них, включая премии «Самый продаваемый исполнитель», «Самая популярная песня на радио» (Shape of you) и «Лучший музыкант мужского пола».

Певицей года стала американка Тейлор Свифт. Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons.

Ранее в мае радиостанция Smooth Radio составила топ из 500 лучших песен всех времен. На первом месте оказалась песня Ширана Perfect. Всего в рейтинг вошли четыре композиции исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.

Эд Ширан — 27-летний поп-певец. В его дискографии три студийных альбома. Последняя пластинка, «÷», вышла в 2017 году.

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