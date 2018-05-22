Происшествия

  • 122
    •  / 

В Харькове у предприятия украли ворота

В Харькове у предприятия украли ворота
Полицейские Харькова передали на рассмотрение суда материалы уголовного производства по факту кражи с предприятия металлических ворот.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в марте.

В ходе проведения розыскных действий участковые инспекторы Новобаварского отдела полиции установили, что к преступлению причастны двое харьковчан 35 и 36 лет.

Мужчины сняли металлические ворота и с помощью пилы распилили металлический каркас на части. Похищенное сдали на металлолом, а полученные деньги потратили на собственные нужды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1712 грн
100 USD 2608.36 грн
100 EUR 3067.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи