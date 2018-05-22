В Харькове у предприятия украли ворота 22 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Полицейские Харькова передали на рассмотрение суда материалы уголовного производства по факту кражи с предприятия металлических ворот.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в марте.



В ходе проведения розыскных действий участковые инспекторы Новобаварского отдела полиции установили, что к преступлению причастны двое харьковчан 35 и 36 лет.



Мужчины сняли металлические ворота и с помощью пилы распилили металлический каркас на части. Похищенное сдали на металлолом, а полученные деньги потратили на собственные нужды.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.