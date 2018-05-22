Здоровье

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Открыта неожиданная польза табака

Открыта неожиданная польза табака
Ученые Университета Ла Троба в Австралии показали, что белок, содержащийся в растениях декоративного табака (Nicotiana alata), обладает свойствами, которые помогают бороться с инфекционными заболеваниями, в том числе вызываемыми золотистым стафилококком, ВИЧ, вирусом Зика и энцефалитными вирусами.

Детальные изображения, раскрывающие атомную структуру объектов и полученные на Австралийском синхротроне, показали, что пептид NaD1 разрушает наружный слой клеток грибка Candida albicans, являющегося возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами, и вызывает гибель микроорганизма. Такой механизм отличается от принципа действия антибиотиков, к которым у грибка наблюдается развитие устойчивости.

По словам исследователей, инфекции считаются одной из основных проблем здравоохранения, поскольку на них приходится примерно каждая восьмая смерть в мире. Прогнозируется, что в течение следующих 30 лет смертность по этой причине будет расти из-за распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.

В 2014 году та же группа ученых установила, что NaD1 способен также убивать раковые клетки. Кроме того, известно, что в цветах декоративного табака синтезируются другие молекулы, обладающие противогрибковыми свойствами.

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