Открыта неожиданная польза табака
22 мая 2018 г.
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22 мая 2018 г.
Детальные изображения, раскрывающие атомную структуру объектов и полученные на Австралийском синхротроне, показали, что пептид NaD1 разрушает наружный слой клеток грибка Candida albicans, являющегося возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами, и вызывает гибель микроорганизма. Такой механизм отличается от принципа действия антибиотиков, к которым у грибка наблюдается развитие устойчивости.
По словам исследователей, инфекции считаются одной из основных проблем здравоохранения, поскольку на них приходится примерно каждая восьмая смерть в мире. Прогнозируется, что в течение следующих 30 лет смертность по этой причине будет расти из-за распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
В 2014 году та же группа ученых установила, что NaD1 способен также убивать раковые клетки. Кроме того, известно, что в цветах декоративного табака синтезируются другие молекулы, обладающие противогрибковыми свойствами.
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