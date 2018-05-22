В Харькове прошла конференция по паллиативной помощи

В мероприятии приняли участие социальные работники, медики, студенты, сообщает пресс-служба горсовета
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Паллиатив – это особый вид помощи, который требует определенных навыков, ведь медикам и социальным работникам приходится сталкиваться с тяжелобольными людьми. Количество людей, нуждающихся в паллиативной помощи, в социально-медицинских услугах, к большому сожалению, не уменьшается. Население стареет, фиксируется множество случаев онкологии.
Мастер-класс провела специалист из Германии Станойка Групп. Она объездила полмира и теперь делится своим опытом. Ее практический тренинг включает в себя элементы кинестетики.
– Кинестетика – это целая наука о контроле и координации тела, о том, как руководить движениями, не причиняя больному боли. И задача специалиста не только в том, чтобы уметь самому, но и научить пациента это правильно делать, если он на это способен, а также научить членов его семьи. У нас такое обучение проходят все желающие - медики и волонтеры. Но потом, сталкиваясь с реальностью, не все, к сожалению, готовы выполнять эту работу. Потому что, по сути, главным качеством человека должно быть отсутствие страха перед смертью, тогда он может предоставить такую помощь, – отметила Станойка Групп.
В Харькове уже проводилось обучение соцработников территориальных центров по уходу за тяжелобольными, которые находятся дома. Сейчас эти знания реализуются на практике.