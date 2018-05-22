В Харькове прошла конференция по паллиативной помощи 22 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Конференцию «Европейский опыт в организации паллиативной медицины и пути его реализации в Украине» провели в Харьковском областном медицинском колледже 21 марта.