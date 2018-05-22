Из Харькова собираются открыть еще несколько авиарейсов 22 мая 2018 г. источник 0 0

Из Харькова может открыться несколько новых авиарейсов.

Украинская авиакомпания SkyUp подала заявки в Госавиаслужбу на получение с 1 июня прав на первые внутренние и международные маршруты.



В числе международных направлений, которые запросил SkyUp, значатся маршруты из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас.



Помимо этого, SkyUp подал заявки для получения прав на выполнение чартерных международных рейсов из Харькова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.



16 мая авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, которые дает право на выполнение полетов. Сейчас флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.