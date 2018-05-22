Харьков

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Из Харькова собираются открыть еще несколько авиарейсов

Из Харькова собираются открыть еще несколько авиарейсов
Из Харькова может открыться несколько новых авиарейсов.
Украинская авиакомпания SkyUp подала заявки в Госавиаслужбу на получение с 1 июня прав на первые внутренние и международные маршруты.

В числе международных направлений, которые запросил SkyUp, значатся маршруты из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас.

Помимо этого, SkyUp подал заявки для получения прав на выполнение чартерных международных рейсов из Харькова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

16 мая авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, которые дает право на выполнение полетов. Сейчас флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

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