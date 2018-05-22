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ЧП в харьковской школе: учащихся забрали в больницу

ЧП в харьковской школе: учащихся забрали в больницу
В харьковской школе №3 на улицы Леси Украинки, 4 утром 22 мая распылили неизвестное вещество. Больше десятка школьников госпитализированы.
По информации Харьковской облгосадмнистрации, 22 мая школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание.

– На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами, – сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

Сейчас в школе дежурят четыре машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.

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