ЧП в харьковской школе: учащихся забрали в больницу 22 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 1

В харьковской школе №3 на улицы Леси Украинки, 4 утром 22 мая распылили неизвестное вещество. Больше десятка школьников госпитализированы.

