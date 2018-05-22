В Харькове пройдет массовый флешмоб

Акция проводится уже третий год. В прошлом году в большом концертном действе приняли участие более 2 тысяч учащихся школ искусств, общеобразовательных школ и участников хореографических коллективов Харькова.
В этот раз, по словам организаторов, формат мероприятия не изменится, однако музыкально-хореографический флешмоб будет более масштабным и насыщенным как в художественном, так и в плане технического сопровождения. Планируется, что в нем примут участие около 3 тысяч детей в возрасте от 6 до 15 лет. В этом году организаторы расширили географию участников, и к харьковской акции присоединятся хоровые коллективы детских музыкальных школ из Ужгорода, Днепра и Николаева.
Во время флешмоба на большой многоярусной сцене соберутся участники сводного оркестра и сводного хора воспитанников школ искусств и учащихся общеобразовательных школ города Харькова, чтобы совместно с профессиональным симфоническим оркестром Prime Orchestra исполнить лучшие мировые хиты, посвященные миру и детству. На самой площади состоится танцевальный флешмоб с участием детских хореографических коллективов, волонтерских и общественных организаций. Действие украсят несколько постановочных танцевальных композиций. Сценические площадки будут оснащены уникальной звуковой, осветительной и светодиодной техникой, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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