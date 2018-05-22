В Харькове расширят применение пет-терапии

Возможность создания первого в Украине ресурсного центра по канис-терапии обсудили в социальном центре «Семья».

Справка

Канис-терапия может использоваться как психотерапевтическая методика, способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики, а также для усиления эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей с нестандартными особенностями развития. Существуют программы для слепых и слабовидящих детей для их общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира.



Собаки обладают некоторыми качествами, сходными с человеческими: эмоциональностью, способностью выражать свои переживания действиями, звуками, мимикой, реакцией на коммуникативные инициативы человека. Кроме того, они легко обучаются вербальным командам и охотно им подчиняются. Во время канис-терапии выделяется большое количество эндорфинов, которые оказывают успокаивающее действие, что приводит к облегчению боли, уменьшению стресса и улучшению общего психологического состояния.