Экономика

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Минфин собирается полностью выйти из капитала двух государственных банков

Минфин собирается полностью выйти из капитала двух государственных банков
Министерство финансов планирует полностью выйти из капитала национализированных "ПриватБанка" и "Укргазбанка", ожидая первые шаги в этом направлении уже в этом году.
"Мы хотим выйти полностью из тех банков, которые не создавали, а пришлось национализировать. Это "ПриватБанк" и "Укргазбанк". "Укргаз" будет первым", - заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Она напомнила, что Минфин работает с Международной финансовой корпорацией относительно ее вхождения в капитал "Укргазбанка".

"Возможно, даже в этом году будут следующие шаги по ее вхождению в капитал. Также мы активно работаем по "Ощадбанку" с Европейским банком реконструкции и развития. Это первые шаги к приватизации", - добавила Маркарова.

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