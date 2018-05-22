Экономика

  • 129
    •  / 

На украинских заправках снова дорожает топливо

На украинских заправках снова дорожает топливо
В течение прошлых выходных много сетевых АЗС в Украине существенно подняли стоимость на все виды автомобильного топлива, в том числе, и на газ.
По данным Консалтинговой группы А-95, сеть WOG повысила стоимость дизельного, "второго" и "пятого" бензина сразу на 50 коп. Таким образом, теперь литр самого дорогого а-95 обойдется автомобилистам в 32,45 грн. Поднимают цены и другие украинские заправки.

По словам экспертов, первая и самая очевидная причина для такого резкого подорожания - рост стоимости нефти. Июльские фьючерсы нефти марки Brent уже перевалили за $79/барр. Только за последнюю неделю Brent подорожала на 1,8%.

С другой стороны, ценники еще сдерживает укрепляющаяся гривна. Что будет дальше - в большей степени зависит от котировок нефти, говорят эксперты.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2607.12 грн
100 EUR 3074.83 грн
10 RUB 4.2558 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи