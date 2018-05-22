На украинских заправках снова дорожает топливо 22 мая 2018 г. источник 0 0

В течение прошлых выходных много сетевых АЗС в Украине существенно подняли стоимость на все виды автомобильного топлива, в том числе, и на газ.

По данным Консалтинговой группы А-95, сеть WOG повысила стоимость дизельного, "второго" и "пятого" бензина сразу на 50 коп. Таким образом, теперь литр самого дорогого а-95 обойдется автомобилистам в 32,45 грн. Поднимают цены и другие украинские заправки.



По словам экспертов, первая и самая очевидная причина для такого резкого подорожания - рост стоимости нефти. Июльские фьючерсы нефти марки Brent уже перевалили за $79/барр. Только за последнюю неделю Brent подорожала на 1,8%.



С другой стороны, ценники еще сдерживает укрепляющаяся гривна. Что будет дальше - в большей степени зависит от котировок нефти, говорят эксперты.