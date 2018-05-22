ЧП в харьковской школе: все подробности

Об этом сообщила заместитель главврача областной детской клинической больницы №1.
По данным медиков, у этих четверых детей – более выраженные симптомы: кашель, одышка. Угрозы жизни постадавших нет. Медики продолжают наблюдение.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на втором этаже школы около 12:00 распылили баллончик с неизвестным веществом
. Установлено, что за медицинской помощью в бригады скорой медицинской помощи обратилось 37 учеников, из которых 26 были направлены на осмотр в областную детскую клиническую больницу №1.
Спасателями проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено, работы по обследованию здания школы завершены. Жизни детей угрозы нет. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, «Харьковгоргаза».
Полиция открыла по факту произошедшего уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Информация о распылении неизвестного вещества поступила в районный отдел полиции 22 мая в 12:09. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, спасатели и медики.
На месте полицейские выяснили, что в помещении школы неустановленные лица распылили неизвестное вещество. Руководство школы провело срочную эвакуацию детей. В результате происшествия 26 учеников с диагнозом «отравление» были доставлены в больницу.
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.