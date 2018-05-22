Минздрав изменил правила выписки рецептов 22 мая 2018 г. источник 0 0

С сегодняшнего дня в Украину вступают в силу новые требования к выписке рецептов на лекарства и медицинские изделия.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, осуществляющим медицинскую практику как ФЛП.



Главные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках:



Наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;



Адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;



Код ЕГРПОУ / Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;



Реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.



Красный штамп «Стоимость подлежит возмещению» заменен на новое дополнительное поле в рецепте: «Источник финансирования», в котором указывается название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарственных средств. Это поле в электронном рецепте позволит более четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.



В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карточки содержит историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы, в случае если разные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.



Название лекарственного средства отмечается на латинском языке под названием действующего вещества (МНН - международным непатентованным названием).



В Минздраве отмечают, что новые требования касаются только рецептов формы ф-1, учреждения здравоохранения могут использовать старую форму бумажного рецепта ф-1 с красной печатью «стоимость подлежит возмещению» до тех пор, пока имеющиеся бланки не закончатся.