Сколько украинских футбольных клубов подозреваются в организации и участии в договорных матчах (обновлено)

Десятки футбольных клубов Украины подозреваются в договорных матчах.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга о проведении Нацполицией масштабной спецоперации относительно договорных матчей в Украине.
"Спецоперация длилась больше года. Были установлены лица, причастные к организации договорных матчей. Начиная с высших дивизионов Премьер-лиги и до юниорских команд.
По нашей информации, таких договорных футбольных матчей минимум 50, а может больше, в незаконных договоренностях участвовали более трех десятков клубов, функционеров клубов.
Организаторы подозреваются в совершении уголовного правонарушения по части 4 статьи 368/3, части 1 статьи 369/3 Уголовного кодекса Украины.
Это первый случай в Украине, когда к ответственности будут привлечены не только игроки, но и организаторы, функционеры системы", - рассказал Князев.
Организация договорных матчей приносила участникам преступного бизнеса баснословные прибыли, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов США в год, сообщает пресс-центр МВД.
По данным правоохранителей, в коррупционных схемах фигурировал подкуп игроков, арбитров, владельцев клубов, запугивания и угрозы. Суммы "вознаграждений" за победу в матче или ничью колебались от 30 до 100 тысяч гривен.
"Так, например, представитель ПФК "Сумы" предложил арбитру 30 тысяч гривен за ничью и 100 тысяч гривен за победу клуба в матче ПФК "Сумы" – ФК "Волынь". В дальнейшем данный клуб стал победителем, а арбитр получил обещанное "вознаграждение". Встреча состоялась в заведении общественного питания на следующий день после футбольного матча, во время которой представитель футбольного клуба передал арбитру 3900 долларов США неправомерной выгоды", – рассказал глава МВД Арсен Аваков.
Была задокументирована противоправная деятельность и представителей МФК "Николаев". В этом случае за победу в матче МФК "Николаев" ‑ ФК "Гелиос" арбитру было перечислено на карточный счет 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.
В общем задукоментовано 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более чем 328 человек.
Напомним, 22 мая правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины. Подозреваются как тренеры так и футбольные арбитры.