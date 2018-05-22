Политика

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Сергей Левочкин: «В случае избрания президентом, Юрий Бойко сможет быстро обеспечить мир»

Сергей Левочкин: «В случае избрания президентом, Юрий Бойко сможет быстро обеспечить мир»
"Если говорить о втором туре (предстоящих президентских выборов, - ред), я считаю, что там будет единый кандидат от Юго-Востока в лице Юрия Бойко", - заявил в интервью агентству "РБК-Украина" народный депутат, член парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.
Политик считает, что у Бойко как потенциального кандидата от партии ОБ есть значительная поддержка на Юго-Востоке и хорошая основа для роста в Центральной Украине.

- Важно донести до избирателей, что Юрий Бойко – единственный кандидат, который в случае избрания президентом сможет в короткий срок обеспечить мир, наведение порядка и восстановление экономики, - отметил Сергей Левочкин.

При этом народный депутат констатировал тот факт, что окончательное решение по единой кандидатуре от партии оппозиционеров еще не принято.

– Нам еще предстоит принимать это решение, - уточнил Левочкин.

Что касается вопроса установления мира в Украине, Сергей Левочкин считает, что достичь полного прекращения боевых действий на Донбассе можно лишь через выполнение Минских соглашений.

- Ради достижения мира "Оппозиционный блок" готов принимать участие в прямых переговорах с Россией и представителями непризнанных "республик". Для нас достижение мира – безусловный приоритет. Только мир принесет объединение страны и улучшение жизни людей. Наравне с вопросом мира, "Оппозиционный блок" ставит своими первоочередными задачами борьбу с бедностью, эффективное управление экономикой, децентрализацию власти, восстановление исторической справедливости и, безусловно, развитие демократии, - резюмировал Сергей Левочкин.

Как ранее сообщали "Українські Новини", заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины Сергей Левочкин считает, что "Оппозиционный блок" должен иметь двух представителей в Центральной избирательной комиссии Украины.

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